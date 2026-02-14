【ニューヨーク＝木瀬武】１３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比４８・９５ドル高の４万９５００・９３ドルとなり、３営業日ぶりに上昇した。この日発表された１月の米消費者物価指数が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げに動きやすくなるとの見方が相場を支えた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５０・４８ポイント安の２万２５４６・６７だった