ミュージシャン・ＩＺＡＭの近影にフォロワーが驚がくした。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＧＭｏｒｎｉｎｇＷｏｒｌｄ．ＳＨＡＺＮＡツアー中今日は、先日開幕した大阪初日公演時の写真を置いておきます」と自撮りをアップ。「初日は、髪の毛をハーフウィッグとエクステでｍａｍｅしゃんがリボンと三つ編みリングを創ってくれたよほんとに可愛いし凄（すご）くなぁい？？」とつづり、金髪の凝ったヘ