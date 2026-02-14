ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）がバッテリー組キャンプ初日だった１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインした。大谷、朗希はブルペン入り。大谷はＷＢＣでは打者に専念するが、開幕からの二刀流へ向けて２７球を投げ「いい強度で投げられているので順調だと思います」とうなずいた。大谷はその後、打撃練習はせず、ジャンプなどのフィ