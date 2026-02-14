上原わかなが、2月9日に発売の『週刊プレイボーイ』8号に登場！ 上原わかな ©熊谷貫／集英社 【プロフィール】上原わかな（うえはら・わかな）1996年5月13日生まれ神奈川県出身身長164cmB89 W58 H91東京女子プロレス所属。上福ゆきとのタッグ「Ober Eats」で第19代プリンセスタッグ王者として活躍中。東京女子プロレス「GRAND PRINCESS’26」（3月29日〈日〉、東京・両国国技館）