NY株式13日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均49500.93（+48.95+0.10%） S＆P5006836.17（+3.41+0.05%） ナスダック22546.67（-50.48-0.22%） CME日経平均先物57595（大証終比：+605+1.05%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小反発。売り先行で始まり、ダウ平均は一時３６７ドル安まで下落したものの、動きが一巡すると買戻しが入り、プラスに転じていた。ただ、上値も維持でき