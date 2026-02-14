米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23） 米2年債 3.410（-0.046） 米10年債4.048（-0.050） 米30年債4.695（-0.038） 期待インフレ率2.291（-0.026） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。取引開始前に発表の１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回ったことで、ＦＲＢの利下げ期待が復活。短期金融市場ではＦＲＢの年内３回の追加利下げの確率が一時５