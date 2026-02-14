男子3回戦滑走する高橋弘篤＝コルティナダンペッツォ（共同）13日のスケルトン男子3、4回戦で高橋弘篤（エフアシスト）は合計3分51秒63で23位だった。昨年の世界選手権を制したマット・ウェストン（英国）が3分43秒33で初優勝した。女子1、2回戦はヤニネ・フロク（オーストリア）が合計1分54秒48でトップに立った。日本選手は出場していない。（共同）