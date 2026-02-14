エールディヴィジ 25/26の第23節 フォレンダムとPSVの試合が、2月14日04:00にクラス・スタディオンにて行われた。 フォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ベンジャミン・パウウェルス（FW）、オザン・キョクチュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはフース・ティル（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）、パウル・ワナー（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな