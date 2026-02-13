靴とファッションの通販サイト「ロコンド（LOCONDO）」を運営するジェイドグループが、新たな宅配保管サービス「トロンコルーム」を開始した。【画像をもっと見る】同サービスは宅配型トランクルーム事業として、衣類や靴、バッグなどを預けることができる「トランクルーム」機能と、預けた衣類や靴のクリーニングを依頼することができる「ケア」機能、販売する商品を預けて売れたらトロンコルームから直接出荷することが可能