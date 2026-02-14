日本バスケットボール協会は13日、男子日本代表・桶谷大ヘッドコーチ(HC)の就任会見を開催しました。現在、Bリーグ・琉球ゴールデンキングスの指揮官も務める桶谷HC。新たな挑戦には、「日本のバスケットが世界に知れ渡り、世界で勝てる。ミュンヘン以来のオリンピックで勝てるチームを目指して、最強の布陣で最高の一体感を持ってチームを作っていきたい」と日の丸を背負う覚悟を語りました。会見に同席した安永淳一強化部会長も