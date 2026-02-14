フィギュアスケート・元日本代表の村主章枝（45）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。現役時代の総収入を明かした。【写真】膝上20センチ？ 超ミニスカートで“美ふともも”披露の村主章枝現在は米国でフィギュアスケートのコーチとして子どもに教えている村主。現役当時の最高年収は3000万円、総収入は「2億円くらいだったんじゃないかな」と明かした