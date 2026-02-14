前田敦子が14年ぶりとなる写真集『Beste』（講談社）を刊行する。俳優として走り続けている前田が、このタイミングで筆を置くように立ち止まったのは、決してネガティブな理由からではない。現状への健全な危機感と、表現者としての未来を見据えた「ペースチェンジ」。30代を迎えた前田が、写真集という形を通して見つめ直す、自身の現在地と仕事へのスタンスを語った。【写真】前田敦子、14年ぶりの写真集で美スタイル全開イ