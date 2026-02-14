ドジャースの山本由伸投手（２７）は１３日（日本時間１４日）にアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でドジャース３年目のキャンプを迎えた。初日からライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板し、２０球を投げた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンのエースとして期待されている山本は大谷翔平投手（３１）や佐々木朗希投手（２４）が見守る中でマウンドに上がった。米国代表のウィル・スミス捕