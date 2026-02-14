フリーアナウンサーの中川安奈が11日にインスタグラムを更新。肩出しニット姿を披露すると、ファンから「美しい」「めちゃ素敵」といった反響が寄せられた。【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」中川が投稿したのは、12日深夜に放送された『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）のオフショット。写真には、衣装の肩出しニット＆ロングスカートで収録スタジオに佇む彼女のソロショットや、共演者の