中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第5話が13日に放送され、吾妻（中村）が音楽番組への出演を控えたNAZEの前に、まさかの移動手段で姿を見せると、ネット上には「吾妻さん登場かっこよwww」「絵になる〜」「おもしれー男www」といった反響が寄せられた。【写真】まさかの移動手段で登場した吾妻（中村倫也）NAZEのデビュー日が2月14日に決定する。しかし同日にTORINNERも日本デビューする