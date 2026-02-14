松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第6話が13日に放送。洋輔（松田）とリカ（夏帆）の再会やラストの展開に反響が集まっている。【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第6話夏帆が登場！“思い出の人”と再会する番組に呼ばれた洋輔は、高校時代の同級生で現在、人気女優として活躍するリカと22年ぶりに再会。高校当時、リカからラブレターを受け