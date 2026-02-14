フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞の村主章枝さん（４５）の近影が話題だ。１４日までにインスタグラムを更新。メンテナンスしたニューヘアスタイルを披露した。カラーは細いハイライトをたっぷり、スタイルは以前よりもレイヤーをたくさん入れている。この投稿には「めっちゃ綺麗！」「目を閉じた横顔が美しく艶っぽく見惚（ほ）れてしまいます」「女優、村主章枝って感じ」「やばっ！か、か、か、かわいすぎる！」