男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１８６・２０点、合計２７４・９０点で巻き返した。２０１４年ソチ五輪の羽生結弦さんの演技を見て五輪に憧れた２２歳。初の五輪を笑顔で終えた。「火の鳥」の雄大な曲に乗り、冒頭の４回転ルッツを決めると、３回転半―オイラー―３回転サルコーも着氷。４回転―３回転の連続トウループ、単発の４回転トウループを降りていった。演技後