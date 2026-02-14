２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、フリーのお笑い芸人に転身した誠子が仲良し女性芸人とのプライベートショットをアップした。誠子は１３日までに、自身のインスタグラムで「『どんな時に幸せって思う？』って聞いたら『美味しいご飯とお酒を呑んで 誠子さんが私の話を聞いてくれてる今、幸せって思いました』という美紀ちゃんの言葉に感動しました」とつづり、お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀との