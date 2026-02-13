日本ミシュランタイヤ株式会社は、パイロットスポーツシリーズの新製品として、ハイグリップスポーツタイヤ「MICHELIN Pilot Sport 5 energy」を2026年4月1日より順次発売すると発表した。 同製品は、スポーツ走行の楽しさを追求しながら、低燃費性能や耐摩耗性、ウェット性能を高めた点が特徴である。環境性能にも配慮した設計とし、日常走行からスポーティなドライビングまで幅広いシーン