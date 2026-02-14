ルイス・クー主演『私立探偵』（第21回大阪アジアン映画祭などで上映）が話題のジョナサン・リー監督は、数多の香港映画の名監督たちに師事し、その現場を踏んできた。【画像】ジョナサン・リー監督の話題作『私立探偵』特別カットを見る数々のエピソードを明かしつつ、こう言う。「今こそ香港映画の最も面白い時期ではないかと感じている」――。（全2回の1回目／後編を読む）ジョナサン・リー監督©OAFF EXPO2025-OAFF