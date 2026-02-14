2月8日の衆議院総選挙で、解散まで衆議院の予算委員長を務めた枝野幸男氏（中道改革連合）が落選した。解散前、高市早苗首相は「予算委員長を替えられないの？」と、周囲に何度もこぼしていたとされる（文中敬称略）。【画像】解散まで予算委員長を務めた枝野幸男氏（中道改革連合）は落選◆◆◆通常国会の冒頭解散案は、昨年12月に浮上し、消えたはずだった。国民民主党が賛成を明言して、来年度予算の年度内成立のめどがた