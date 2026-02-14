歌手・俳優の酒井法子がきょう2月14日、55歳の誕生日を迎えた。今年は芸能界デビューから40周年の節目でもある。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】ミニスカート姿が可愛すぎるアイドル時代、「結婚相手の写真を手に」衝撃的だった当時27歳の会見も…酒井法子の写真を全て見る2月14日に誕生日を迎えた酒井法子©文藝春秋首相も使った愛称「のりピー」の誕生秘話酒井は14歳でデビューしたときから「のりピー」のニック