握手するルビオ米国務長官（左）と中国の王毅外相＝13日、ドイツ・ミュンヘン（ロイター＝共同）【ミュンヘン、北京共同】ルビオ米国務長官と中国の王毅外相は13日、ドイツ南部ミュンヘンで会談した。中国国営通信新華社は、両氏が対話と協力を強化し、米中関係の「安定的な発展」の推進で合意したと伝えた。トランプ米大統領の4月訪中実現へ協議したとみられる。ルビオ氏と王氏の対面会談は昨年7月以来。開催中のミュンヘン安