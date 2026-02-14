この週末はさらに春めいてきます。先週末は寒気が優勢で、今季最強の寒気が流れ込みました。全国的に真冬の寒さで、ダウンコートを着ていても寒いくらいでした。この週末は暖気が優勢、日曜日をピークに春本番の暖かさになり、上着がいらないくらいのところもありそうです。きょうの最高気温は、関東から西で15℃に届くところが多く、東京も15℃の予想です。松江は16℃、仙台は13℃など山陰や東北で今年一番の暖かさのところが多く