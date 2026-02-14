広島・佐々木泰内野手（２３）が１３日までにデイリースポーツの独占インタビューに応じ、チームの“核”を担う覚悟を示した。今春キャンプは「強く」をテーマに汗を流す。１４日から自身初参加となる沖縄２次キャンプがスタート。結果と姿勢でチームの先頭に立つ決意を語った。◇◇−自身初の１軍キャンプ。ここまでを振り返って。「バンバン練習できてるんで充実感があります。去年はけがもあってメニューに制限が