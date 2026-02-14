歌手で俳優の三宅健がヨーロッパを旅するスペシャル番組が3月、フジテレビTWO ドラマ・アニメとLemino/ひかりTVビデオサービスにて放送・配信されることが決定した。三宅はソロ活動を開始してから初めてのドキュメンタリー出演となる。【写真】三宅健、駐車場で井ノ原快彦と“偶然の再会”自ら“職業 アイドル”と名乗り、近年ジャンルレスに活躍を続ける三宅が、“現地で活躍する日本人を訪ねるDialogue（対話）、アートや建