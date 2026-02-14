「大好きな人と別れてしまった」「なんとかしてやり直せないか」1つの恋を手放せないことは誰にでもある。恋愛で悩んでいる人におすすめなのが、口コミで話題のロングセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）だ。「共感しかない」「大切な人にプレゼントしたい」「読んでいて涙が止まらなかった」などの感想が多数寄せられている。本書には、恋愛や人間関係に悩む人の心に静かに寄り添う言葉が