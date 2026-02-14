圧勝も課題は山積、消費減税はできるか効果は一時的、発想自体が誤り総選挙が終わり、自民党が単独で3分の2の議席を得る歴史的な勝利を収めた。だがこれから高市早苗政権がなすべき課題は山積みだ。まずは第一に、総選挙のために国会審議が遅れた2026年度予算案の成立に全力を挙げなければならない。第二に、総選挙で公約した施策を実行する必要がある。とりわけ消費税減税は大きな話題となったものであり、これをどう処理す