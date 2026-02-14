◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)男子ハーフパイプ、連覇を目指すも7位に終わった平野歩夢選手がインタビューに応じ心境を語りました。前回王者の平野選手は約1か月前に開催されたワールドカップで転倒。複数箇所の骨折や打撲の診断を受ける中、満身創痍でオリンピックを迎えました。そんな中、予選を85.50点の全体7位で通過。決勝では1本目こそ転倒しますが、2本