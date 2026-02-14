「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダルを獲得した。１回目で衝撃のパフォーマンスを披露した。１本目のエアでキャブダブルコーク１４４０を決めると、フロントサイドダブルコーク１２６０、バックサイドダブルマックサイド、スイッチバックマックツイスト、スイッチバックのダブルア