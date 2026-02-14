TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。今回はこれまでの復習として、語法問題と語彙問題にチャレンジしてみましょう。2つのタイプの問題がランダムに出されるので、ぜひ試験