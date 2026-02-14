「愛子天皇」待望論はなぜ高まるのか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「天皇に即位する存在の悠仁親王が、それにふさわしい帝王学を授かっていないという不安が影響している」という――。■秋篠宮家父子ともに関心を寄せるビオトープ「愛子天皇」待望論の高まるなか、今回は、悠仁親王をめぐる「帝王学の不在」の原因について考えてみたい。2月4日のこと、秋篠宮家の悠仁親王は、父親の文仁親王とともに東京国立博物館で開かれた「