パリ五輪のフリースタイルスキー男子モーグルで、堀島行真（２８）が銅メダルを獲得した。堀島を応援する黒板ボードを管理している故郷、岐阜・池田町の「道の駅池田温泉」駅長の寺田直樹さん（６２）が１３日、スポーツ報知の取材に応じた。寺田さんは自宅で観戦。「世界３位はとってもすごいことだと思います。堀島選手は本当に優しい方で、地元中が自分の息子のように思っています。金を取らせてあげたかったです」と心境