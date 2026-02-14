パリ五輪のフリースタイルスキー男子モーグルで、堀島行真（２８）が銅メダルを獲得した。岐阜・大垣市にある「田中屋せんべい総本家」の店主・田中裕介さん（５１）も堀島の快挙を喜んだ。東京で開催中の「ＧＩＮＺＡバレンタインワールド」に出展しているため、試合はリアルタイム観戦できず。それでも「２大会連続の銅メダルはすばらしい」と祝福。「勝負の世界は厳しいなあ」と声を漏らしながらも、今後に向け「悔しさも残