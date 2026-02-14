突然ですが、「CFO」の正式名称知っていますか？CEOから推測して…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Chief Financial Officer（最高財務責任者）」でした！CFOとは「Chief Financial Officer（最高財務責任者）」の略称です。企業の経営陣の一員として会社全体の財務戦略を統括し、お金の流れや資金管理に最終的な責任を持つ役職を指します。CEO（最高経営責任者）と並ぶ重要なポジションであり、経営判断に深く関わる