3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からブルペン入り全球種を織り交ぜ27球を投げ込んだ。練習後に囲み取材に応じ、ポスティングシステムでホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（26）について語った。前回23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に続き、今回も侍ジャパンでともに連覇を目指す村上。報道陣から米国で会う機会があったか聞