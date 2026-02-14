野球日本代表・侍ジャパンに選出されている菅野智之投手が、WBCに向ける思いを明かしました。メジャー1年目をオリオールズで過ごした菅野投手。2年目の今季はロッキーズでプレーすることになりました。菅野投手はすでにチームに合流しキャンプイン。日本時間14日にはブルペン入り予定で、近日中にもライブBPが予定されています。ここまでもブルペンでの投球を多く重ねてきたという菅野投手。目前に控えるWBCに向けて「準備もしっか