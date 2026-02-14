大分県内は13日、高気圧に覆われ晴れ間が広がり、春の訪れを思わせる陽気に包まれた。日田市上城内町の道沿いでは、梅の白い花がちらほらと咲いていた。気象庁によると、最高気温は多くの観測地点で3月中旬から下旬並みとなった。日田市では午前8時過ぎに氷点下1・5度を観測する一方、日中は16・2度まで上昇。寒暖差も大きな一日だった。（菊地俊哉）