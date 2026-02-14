大分県全体での宿泊税導入について有識者を中心に議論する「県観光振興財源検討会議」は13日、導入を推進する答申の報告書を佐藤樹一郎知事に提出した。税導入を「持続可能な観光地域づくりに不可欠」と位置付けた。料金帯を「5千円未満」「5千〜2万円未満」「2万〜10万円未満」「10万円〜」の4段階に設定。税額についてそれぞれ100円、200円、500円、2千円を課す案を示した。県によると、「5千〜2万円未満」の宿泊客が県全体