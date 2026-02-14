虚空蔵菩薩（こくうぞうぼさつ）降臨の地として「こくんぞさん」の愛称で親しまれる熊本県荒尾市の四山神社で13日、春季大祭があり、縁起物の「福銭」と呼ばれる5円玉を求める参拝客で終日、にぎわった。福銭は財布などに納めていると、商売繁盛や家内安全の御利益があるとされ、春と秋の大祭で倍額以上を添えて返す習わしがある。今回は約8千枚を用意したという。参拝客は参道の登り口に置かれたつえをつくなどして、311段