鈴木智子さん（すずき・ともこ＝鈴木史朗長崎市長の母）12日死去、92歳。長崎市出身。自宅は長崎市中川1丁目11の10。通夜は14日午後7時、葬儀・告別式は15日午後2時から、いずれも長崎市光町16の18、平安社長崎斎場本館で。喪主は夫一郎（いちろう＝鈴木商店取締役会長）さん。