熊本県水俣市に移り住み、水俣病患者の日常や闘争の様子などを撮り続けた写真家、塩田武史さん（1945〜2014）の作品を紹介する「塩田武史写真展フィルムからひらく、人びとの物語（ストーリーズ）」が、熊本市中央区の熊本大五高記念館で開かれている。5月に水俣病が公式確認70年を迎えることに合わせた企画で、熊本大文書館が主催。入場無料。21日まで。塩田さんは高松市出身で法政大在学中の1967年、胎児性患者危篤の記事