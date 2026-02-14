陸上自衛隊目達原駐屯地は13日、後輩に暴言を伴う指導をしたとして、西部方面管制気象隊の20代の3等陸曹を戒告の懲戒処分とした。同駐屯地によると、3等陸曹は、2021年3月ごろから23年10月ごろまでの間、後輩に暴言を伴う指導をし、精神的苦痛を与えたという。同隊第1派遣隊長の長野康宏3等陸佐は「防衛省一丸となってハラスメント防止に取り組んでいたところ、このような規律違反が発生したことを重く受け止める。あらため