佐賀県議会2月定例会は13日開会し、総額5470億6600万円の2026年度一般会計当初予算案など72議案を上程した。山口祥義知事は、提案理由説明で「教育、女性、シニア」の3点を意識した同予算案について「県民が生き生きと暮らし、それぞれの希望する形で自然に輝き、県の活力が大きくなり、新たな価値が創造される」ことを狙ったと強調した。また米国のベネズエラへの軍事介入などを挙げ「戦後80年、これまで築き上げてきたルー