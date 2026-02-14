佐賀県は13日、県上場営農センターで試験中の農薬を散布した野菜を誤って提供、販売していたと発表した。健康被害の報告は今のところないという。県によると、昨年11月から今年2月の計15日間に、センターで収穫したネギとダイコン計約1280キロを、県の出先機関で職員向けに販売したり、フードバンク唐津に提供したりした。その一部に、廃棄すべき試験中の農薬を散布した野菜が含まれていた。センターは、農薬製造会社から病