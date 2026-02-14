4月12日告示、同19日投開票の佐賀県神埼市議選（定数18）の立候補予定者説明会が13日、同市役所であり、現職14、元職1、新人4の計19陣営が出席した。有権者数は2万5167人（8日現在、市選管調べ）。（竹中謙輔）