佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正を巡り、警察庁が12日に公表した特別監察の中間報告では、県警が不正があったと認めていた鑑定のうち、捜査中と時効が成立した計19件について、適切に鑑定が行われていれば事件の容疑者の判明につながった可能性を否定できないとした。同日、記者会見を開いた県警の中嶋昌幸警務部長の主なやりとりは次の通り。【冒頭】「警察庁より県警察に対する特別監察の実施状況