女性職員にセクハラ行為をしたとして、佐賀県警は13日、いずれも警察署に勤務する40代男性警部と20代男性巡査長を本部長訓戒処分にしたと明らかにした。処分は1月30日付。監察課によると、警部は昨年2月ごろ、県内の飲食店で女性職員に対し、容姿をからかう発言をするなどした。巡査長は同11月ごろ、県内の路上で別の女性職員の体に触わるなどした。2人は当時、いずれも飲酒していたといい、警部は「認識が甘く、申し訳なか