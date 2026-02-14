15日告示される福岡県行橋市長選は、2期目を目指す現職の工藤政宏氏（48）と新人の元副市長、松本英樹氏（67）による一騎打ちとなる見通しだ。2人は4年前の前回も火花を散らし、わずか144票差で工藤氏が勝利。両陣営とも「今回も五分五分の勝負になる」とみており、市議も加わって激しい前哨戦を繰り広げている。